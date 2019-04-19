رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة اليوم في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة اليوم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي أهلي جدة منافسه الوحدة مساء اليوم الجمعة والموافق 18/4/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الأهلي نظيره الوحدة والمحترف في صفوفه الحارس محمد عواد، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت مدينة القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل نادي الأهلي حالياً المركز الخامس بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي بينما الوحدة يتواجد في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

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ويسعى النادي الأهلي لإنهاء موسمه في مركز متقدم وذلك بعد إقالة المدرب خورخي فوساتي وتعيين المدرب يوسف عنبر بدلا منه.

ويمر النادي الأهلي بفترة سيئة بعد خروجه من كأس زايد من دور نصف النهائي بالبطولة على يد الهلال بركلات الترجيح 3-2.

وستكون مباراة الأهلي مع الوحدة في الدوري السعودي مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي السعودية الرياضية وتطبيق دوري بلس على الإنترنت.