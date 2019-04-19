الامارات | احتفال لاعب بتسجيل هدف على طريقة رونالدو يغضب جمهور الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال لاعب بتسجيل هدف على طريقة رونالدو يغضب جمهور الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اثارت الطريقة التي احتفل بها لاعب العين جمال إبراهيم معروف بتسجيل هدف في مرمى فريقه السابق الشارقة على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غضب جمهور الشارقة وذلك خلال مباراة الفريقين الأخيرة ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي لكرة القدم التي انتهت بالتعادل 2-2 ، فيما أكد اللاعب أنه قصد الاحتفال بهذه الطريقة ردا على الشرقاوية ليثبت لهم أنه كلاعب مكانه الملعب لا المدرجات على خلفية إنهاء النادي خدماته في بداية الموسم الحالي على الرغم من المردود الفني الذي قدمه مع الفريق وقاده للانضمام لصفوف نادي العين ، لافتا الى أنه عندما كان لاعبا في الشارقة كان يجلس دائما في المدرجات رغم أن مستواه يؤهله للوجود ضمن قائمة اللاعبين الأساسيين.

وقال جمال معروف في تصريحات صحافية " احتفالي بتسجيل هدف بهذه الطريقة الهدف منه إرسال رسالة للشرقاوية بأنني لا استحق الطريقة التي غادرت بها النادي بعدما قام بفسخ عقدي".

وأضاف " لا أدرى من كان السبب في فسخ عقدي مع نادي الشارقة هل كان المدرب أم إدارة النادي لكن في كل الأحوال فان رسالتي للشرقاوية قد وصلت وهي أنني كلاعب مكاني في الملعب لا المدرجات".

وسجل جمال هدف التعادل لفريقه في مرمى الشارقة عندما كان الأخير متقدما بهدف سجله المحترف البرازيلي إيغور قبل أن تنتهي المباراة بتعادل الفريقين 2-2 .

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وتابع معروف "بالنسبة لي أنا مستغرب من الطريقة التي خرجت بها من النادي في بداية الموسم الحالي وقد تفاجأت بفسخ عقدي".

وأكمل جمال معروف "مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري كان قد تحدث معي قبل أن اذهب الى نادي الإمارات لكنه عندما استلم تدريب الشارقة لم أكن ضمن خياراته وقد يكون القرار ليس بيده وانما بيد شخص آخر".

وأوضح " لم أكن أتوقع أن ارحل عن نادي الشارقة بتلك الطريقة لكن رسالتي لهم وصلت".

وقدم جمال معروف منذ رحيله عن الشارقة وانضمامه لنادي العين مستوى كرويا متطورا وظل يمثل عنصرا مهما في صفوف الزعيم العيناوي.