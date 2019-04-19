شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرشح الأهلي والزمالك وبيراميدز للمشاركة في بطولات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشّح مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هاني آبو ريدة اندية الاهلي والزمالك وبيراميدز للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال الافريقي والكونفدرالية في الموسم الجديد خاصة وأن الأندية الثلاثة هي الأقرب لإنهاء مسابقة الدوري في المراكز الثلاثة الأولي في ظل اشتعال المنافسة بينهم وتقاربهم في النقاط .

كشف مصدر باتحاد الكرة أنه سيكون من الصعب إنهاء مسابقة الدوري قبل الموعد الأقصي المحدد من الكاف لتحديد أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية وهو الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل كما لم يتم حسم مصير كأس مصر في ظل استمرار الزمالك في الكونفدرالية وصعوبة خوضه لمباريات الكاس في الوقت الحالي ، لذا قرر اتحاد الكرة ترشيح الأندية الثلاثة الاولي في جدول الدوري إلي الكاف للمشاركة في البطولات الأفريقية لحين حسم مسابقتي الدوري والكاس بشكل رسمي .