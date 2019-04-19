شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على "ركبة" وليد سليمان بعد رحلة المانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطمأن الجهاز الفني للأهلي على "ركبة" وليد سليمان لاعب الفريق بعد عرض اللاعب على الطبيب الألماني ماير والذي أكد جاهزية الحاوى للمشاركة فى تدريبات ومباريات فريقه فور العودة للقاهرة.

كان وليد سليمان قد سافر إلى المانيا مؤخراً للأطمئنان على ركبته بعدما خضع لبرنامج علاجى وتأهيلى وشارك فى المران الجماعى بصورة تدريجية مع الفريق، وجاء قرار سفره إلى ألمانيا للاطمئنان على حالته قبل انتظامه بشكل كامل فى التدريبات وتجهيزه للمباريات الرسمية، فيما يتم تحديد موقف سعد سمير النهائى بعد الاطلاع على الفحوصات الطبية.

وتحدد اللجنة الطبية بالنادى والتى يرأسها الدكتور أحمد عبد العزيز، الخطوات التى سيتم اتباعها على ضوء التقارير والفحوصات الطبية التى خضع لها سليمان فى ألمانيا.