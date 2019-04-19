عرض ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018/الزمالك في المقدمة ويليه بيراميدز

نرصد لكم في هذا المقال ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2018، بعد مباريات أمس الخميس الموافق 2019/4/19، وفوز الزمالك المثير علي نادي الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الإسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز، الذي أشعل الصراع فيه علي القمة، سجل هدفي المباراة عمر السعيد ويوسف أوباما.

تصدر نادي الزمالك الجدول مرة أخري هذا الموسم، برصيد 60 نقطة بفارق نقطين عن الأهلي، برصيد 58 نقطة الذى تراجع إلي المركز الثالث، مرة أخري هذا الموسم،ليشتعل صراع القمة وتبدأ مرحلة الكراسي الموسيقية لترتيب جدول الدوري الممتاز، بعد خسارة الأهلي من نادي بيراميدز في المباراة التي أقيمت بينهم أمس بنتيجة 1- صفر، ليتربع بيراميدز علي المركز الثاني برصيد 60 نقطة، حيث الصراع بين الكبار علي الصدارة والحصول علي بطولة الدوري هذا الموسم علي أشدها.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات أمس الخميس

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وأصبح نادي المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، ويليه المقاولون العرب برصيد 40 نقطة، وفي المركز السادس فريق مصر المقاصة برصيد 40 نقطة، المركز السابع فريق الإسماعيلي 37 نقطة،المركز الثامن من نصيب الإنتاج الحربي 35 نقطة،والمركز التاسع لطلائع الجيش 34 نقطة، ثم المركز العاشر حصل علية فريق الإتحاد السكندري برصيد 32 نقطة.

تحديث إسترد الزمالك الصدارة بعد فوزه المثير علي الإسماعيلي، بهدفين دون رد سجلهم عمر السعيد ويوسف أوباما، ليرفع رصيد الزمالك إلي النقطة 60 نقطة، ويرجع الفارق بينه وبين الأهلي نقطتين برصيد 58 نقطة لصالح الزمالك من جديد.