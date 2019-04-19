الان تتابع قبل عامين من عقده… رونالدو يرحل عن يوفنتوس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل روما- الخليج 365:
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، يسعى إلى الرحيل عن يوفنتوس قبل عامين من انتهاء عقده مع بطل الدوري الإيطالي.
وقالت صحيفتا “لا ريبابليكا” و”غازيتا ديللو سبورت”، إن أفضل لاعب في العالم 5 مرات سابقة يشعر بإحباط شديد، في أعقاب توديع يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، على يد أياكس أمستردام الهولندي، وهو ما يعني غياب رونالدو عن نصف نهائي المسابقة الأوروبية الأم للمرة الأولى منذ 9 سنوات.
وأوضحت الصحيفتان أن رونالدو “بات يفكر بجدية في الرحيل عن يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، في حال حدث إخفاق جديد بدوري أبطال أوروبا”.
ويعني ذلك أن عقد المواسم الأربعة مع رونالدو الذي كلف نادي “السيدة العجوز” 130 مليون يورو، سينتهي بعد مرور موسمين فقط للنجم البرتغالي في تورينو.
وتأهل يوفنتوس، بطل أوروبا مرتين سابقتين، إلى نهائي دوري الأبطال في مناسبتين خلال المواسم الأربعة الماضية، لكنه فشل في تحقيق اللقب مرة أمام عملاقي إسبانيا برشلونة (2015) وريال مدريد (2017).
واعتاد رونالدو على النجاح القاري، حيث سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، منها 4 مع ريال مدريد وواحدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، علما أنه الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 126 هدفا.
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