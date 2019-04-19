شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الجمعة 19-4-2019 والابيض يستعيد الصدارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الزمالك اليوم الجمعة 19-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها الفريق الأبيض ينقض على صدارة الدورى المصرى الممتاز.

تعرف على المباريات المتبقية للزمالك و بيراميدز و الاهلي



فاز الزمالك اليوم على الاسماعيلي بهدف نظيف، بينما خسر الاهلي امام بيراميدز بهدف ايضاً، ليعود الزمالك في مقدمة الدوري العام و خلفه بيراميدز ثم جاء الاهلي ثالثاً.

ونستعرض معكم المباريات المتبقيه لثلاثي المقدمة:

المباريات المتبقية للزمالك

(بيراميدز - الإسماعيلي - وادي دجلة - حرس الحدود - الإنتاج الحربي - الداخلية - الجونة - الأهلي).

المباريات المتبقية لبيراميدز

(الزمالك - المصري - مصر المقاصة - وادي دجلة - النجوم - حرس الحدود)

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المباريات المتبقية للاهلي

(المصري - الإسماعيلي - النجوم - إنبي - طلائع الجيش - سموحة - المقاولون - الزمالك).

الزمالك يستعيد الصدارة مؤقتا بثنائية فى شباك الإسماعيلى



تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثنائية نظيفة سجلها عمر السعيد ويوسف أوباما فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز.

بهذه النتيجة، يستعيد الزمالك صدارة الدورى الممتاز بشكل مؤقت بعدما رفع رصيده للنقطة 60 بعد خوضه 26 مباراة منتظرا لقاء الأهلى وبيراميدز الذى سيقام مساء اليوم حيث يتواجد الفريق الأحمر حاليا بالمركز الثانى برصيد 58 نقطة بعد خوضه 25 مباراة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة بعد خوضه 27 مباراة فيما يظل الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد خوضه 27 مباراة.

الإسماعيلي ضد الزمالك تنهى عقدة الجولة 30 بثنائية بيضاء



مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك شهدت فوزًا مهما للأبيض، مساء اليوم، بهدفين دون رد أحرزهما عمر السعيد ويوسف أوباما، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى أقيم على ستاد الجيش بالسويس، جاء فوز الزمالك على الإسماعيلى ليعيده لصدارة ترتيب الدورى الممتاز، "مؤقتًا" بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلى الذى يحتل المركز الثانى برصيد 58 نقطة ومازال ينتظر مباراته أمام بيراميدز التى ستقام اليوم الخميس لحسم ترتيب جدول الدورى الممتاز، بعد نهاية مباريات اليوم.

موعد مباراة الزمالك القادمة امام بيراميدز



ينطلق موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز الثلاثاء المقبل 23-4-2019 فى تمام الثامنة مساءا ضمن مؤجلال الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز على ستاد الدفاع الجوى.