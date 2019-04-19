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جدة - عمرو شويل اخبار الدورى المصرى اليوم الجمعة 19-4-2019 شهدت استعادة الزمالك الصدارة برصيد 60 نقطة وهبوط الاهلى للمركز الثالث برصيد 57 نقطة بعد الخسارة امام بيراميدز. الزمالك يفوز على الاسماعيلى

فاز الزمالك على نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد ضمن مؤجلات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. شهد تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 37 فى المركز السابع بترتيب الدورى المصرى بعد الخسارة أمام الزمالك. دخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وأوباما وأمامهما إبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم". فيما دخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:"محمد فوزى فى حراسة المرمى، طارق طه ومحمد مجدى وباهر المحمدى وأحمد أيمن فى خط الدفاع، محمود متولى وإبراهيم عبد الخالق ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، وجيه عبد الحكيم وشيلونجو فى خط الهجوم". بيراميدز يفوز على الأهلى

فاز بيراميدز على الأهلى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. شهد وصول بيراميدز للنقطة 60 فى المركز الثانى بترتيب جدول الدورى المصرى. شهد تجمد رصيد النادى الاهلى عند النقطة 57 فى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى. Advertisements الأهلى يهبط من المركز الأول للثالث فى 3 ساعات

قبل دقات الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس بدأت جولات الدورى المصرى بتصدر الأهلى لمركز ترتيب الدورى الدورى المصرى برصيد 58 نقطة بينما حل بيراميدز ثانيا برصيد 57 نقطة بفارق النقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث. وبعد انتهاء مواجهة الزمالك والإسماعيلى بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين تصدر أبناء ميت عقبة ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 60 نقطة. ومع دقات الساعة الثامنة وانطلاق مواجهة الأهلى وبيراميدز ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز التى انتهت بفوز فريق بيراميدز بهدف دون رد ووصوله للنقطة 60 وتربعه على صدارة الدورى بفارق الاهداف عن الزمالك وهبوط الأهلى للمركز الثالث.

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