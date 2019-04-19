شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يبحث عن منطقة الأمان أمام طلائع الجيش الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجونة نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الجمعة فى الغردقة ضمن منافسات الجولة 30 للدوري فى مواجهة صعبة للفريقين الباحثين عن نقاط الامان للبقاء فى الدوري لاسيما بعد أن سقط الجونة أمام أنبى برباعية دون رد فى الجولة الماضية بينما فاز الطلائع على الداخلية بهدفين مقابل هدف.
ويحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 46 هدف فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه مثلهم.
وطالب حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لاعبيه بخطف نقاط المباراة لتنفيذ خطة التخلص من شبح الهبوط قبل المباريات الأخيرة من عمر المسابقة فيما يبحث البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للطلائع عن الفوز الثانى على التوالى لضمان إنهاء الموسم فى مركز متقدم .
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