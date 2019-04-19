شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد جهود النقاز والونش أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الزمالك خدمات ثنائى الفريق حمدى النقاز ومحمود حمدى الونش أمام بيراميدز، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بعدما غاب من مواجهة الإسماعيلى بسبب الإيقاف.

فى الوقت الذى يستمر فيه غياب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بسبب برنامج التأهيل الذى يخضع له حاليًا بعد الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى عضلة السمانة، كما يفقد الأبيض جهود نجمه الدولى التونسى فرجانى ساسى نظرًا لإجراء عملية جراحية فى شظية القدم بتونس، والتى سيغيب على اثرها اللاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، ومن المنتظر أن يحصل الزمالك على تقرير طبى من اتحاد الكرة التونسى بحالة ساسى الصحية بعدما خضع للعملية الجراحية صباح الأربعاء الماضى.