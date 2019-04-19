شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يخشى مفاجأت سموحة على ستاد كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج الداخلية نظيره سموحة فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة 30 لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين بعد أن خسر الداخلية من الطلائع 2-1 فى الجولة الماضية، فيما واصل سموحة استفاقته وهزم الإنتاج بهدفين دون رد فى نفس الجولة .

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 41 هدف فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 13 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 37 هدف .

وشدد علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية على لاعبيه ضرورة التخلص من نغمة التعادلات والهزائم التى تطاردهم منذ فترة بتحقيق انتصار غاب منذ فترة طويلة يعزز فرص بقاء الفريق فى الدوري بينما يتمسك حسام حسن المدير الفنى لسموحة بتنفيذ خطة إنقاذ الفريق السكندرى من شبح الهبوط لاسيما بعد الانتفاضة التى ظهرت على سموحة فى الاسابيع الأخيرة طمعاً للتخلص من شبح الهبوط .