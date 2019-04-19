شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يصرف مكافآت رباعية الجونة قبل مواجهة بتروجت فى الديربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصرف لاعبو فريق إنبى فى مستهل الأسبوع المقبل مكافآت الفوز على الجونة بأربعة أهداف دون رد بالدورى، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مباراة بتروجت التى ستجمع الفريقين فى ديربى البترول، يوم 2 من مايو المقبل، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

ورفع إنبى رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 30 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 12 لقاء فيما هُزم الفريق البترولى فى 11 مباراة أخرى مُسجلاً لاعبيه 33 هدفًا فيما إستقبلت شباكه 37 هدفًا.

كما قرر مسئولو إنبى، تحفيز اللاعبين بمكافآت اللائحة المقدرة بـ30 ألف جنيه عن كل مباراة وذلك من أجل عبور موقعة بتروجت ومواصلة التقدم للابتعاد عن منطقة الخطر بالدورى.