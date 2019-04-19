رابط يلا شوت بلس| مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي...

تترقب جماهير الكرة السعودية والجماهير العربية مباراة الأهلي والوحدة اليوم، ونحن فى “عرب نيوز” نوضح لكم خلال هذه المقالة تفاصيل وموعد المباراة، وسنرفق لكم رابط بث للمباراة لتشاهدوها وتستمتعوا بها بدون أي مشاكل.

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مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة

يلتقي النادي الأهلي السعودي بنادي الوحدة اليوم في تمام الساعة 7:45م بتوقيت مصر و8:45م بتوقيت السعودية في مباراة هامة ضمن مباريات الأسبوع ال 28 من مباريات الدوري السعودي، وكلا الفريقين يبحثان عن الفوز والحصول على الـ3 نقاط، وستُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة فى مدينة الملك عبد الله الرياضية، وتُذاع على قناتي السعودية الرياضية ودورى بلس، ونوضح لكم رابط البث المباشر قبل المباراة.