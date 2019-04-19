"ده يستاهل الـ100 مليون".. ماذا قال تركي آل الشيخ عن صالح جمعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: علق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز على خروج اللاعب صالح جمعة نجم وسط الأهلي، من مباراة بيراميدز أمس الخميس. وكتب آل الشيخ: "والله والله والله اللاعب ده اللي يستاهل الـ١٠٠ مليون! لما خرج ارتحنا". وفاز نادي بيراميدز على الأهلي بهدف دون مقابل ليتصدر جدول الدوري الممتاز مع الزمالك برصيد 60 نقطة، وحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

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