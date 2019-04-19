رياضة | تشيلسي يوافق على طلبات الملكي بشأن هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يوافق على طلبات الملكي بشأن هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن تشيلسي وافق على طلبات ريال مدريد بشأن نجمه البلجيكي إيدين هازارد المرشح للإنتقال للملكي الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن تشيلسي غير موقفه بعد معاندته في صفقة إيدين هازارد وإصراره على تقاضي 113 مليون يورو للتخلي عن خدمات هازارد.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشيلسي قلل طلباته المادية وسيوافق على عقد الصفقة بمقابل يتراوح من 103 إلى 105 ملايين يورو.

وكشفت موندو ديبورتيفو أن البلوز سيستثمر 80 مليون يورو من صفقة هازارد في التعاقد مع نيكولاس بيبي من صفوف ليل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن إيدين هازارد دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد منذ الصيف الماضي قبل مبالغة تشيلسي في طلباته المادية مما أجبر الملكي على تأجيل الصفقة.