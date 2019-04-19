ارسنال يتأهل إلى نصف نهائي اليوربا ليغ ويقضي على احلام نابولي الإيطالي

نجح أرسنال بقيادة المدير الفني الإسباني أوناي إيمري في التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تكرار الفوز على نابولي بهدف دون رد، ليتأهل الجانرز إلى نصف النهائي لملاقاة فالنسيا الإسباني، الفريق الذي نجح للصعود لتلك المرحلة بعد الفوز ذهابا وإياباً هو الأخر على الجار فياريال.

وتقدم أرسنال بهدف قبل نهاية الشوط الأول عن طريق الدولي الفرنسي لاكازيت ليخطو خطوة كبيرة نحو التأهل، حيث أن أرسنال بدأ المباراة مدافعاً عن مرماه وكاد أن يتلقى أولى الأهداف في الدقائق الأولى لولا احتساب الحكم كرة أنسيتي تسلل.

ويأتي تأهل أرسنال إلى نصف النهائي وسط طموحات مختلفة لجماهير الجانرز مع المدير الفني الإسباني الجديد، والذي يأمل للحصول على بطولة أوروبية، والتواجد بين الأربعة الكبار في البريميرليغ، وهو ما يسير نحوه بشكل جيد حتى الآن.