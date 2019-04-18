رياضة | الأهلي يُجهز إقالة لاسارتي.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُجهز إقالة لاسارتي.. والإعلان الرسمي خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على إقالة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب الخسارة من بيراميدز في الدوري الممتاز.

واتفق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على إقالة مارتن لاسارتي مع أعضاء مجلس الإدارة بسبب الخروج من دوري أبطال إفريقيا والخسارة من بيراميدز في الدوري الممتاز وضياع صدارة الدوري عقب انتهاء مباراة اليوم أمام بيراميدز.

ومن المقرر ان يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن قرار إقالة لاسارتي في الساعات القليلة القادمة.