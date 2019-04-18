تعرف على ترتيب الدورى بعد فوز بيراميدز على الأهلى

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فريق بيراميدز فوز ثمينا على نظيره الأهلي بهدف مقابل لاشئ في اللقاء الذي اقيم بين الفريقين والمؤجل من الجولة الخامسة والعشرين على استاد بتروسبورت، أحرز هدف اللقاء الوحيد البرازيلي كينو في الدقيقة 14 من عمر المباراة. بهذه النتيحة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 60 نقطةفي المركز الثاني بنفس رصيد الزمالك المتصدر بفارق الأهداف بينما تراجع الأهلي في الترتيب إلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة. اللقاء شهد توتراً كبيراً من لاعبي الفريقين ولم يستطع الحكم الكرواتي السيطرة على الأمور ووضح أن قدراته أقل من هذه المباراة الهامة في الدوري المصري.

وجاء ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز على هذا النحو:- 1- الزمالك 60 نقطة 2- بيراميدز 60 نقطة 3- الأهلى 58 نقطة 4- المصري البورسعيدي 46 نقطة 5- المقاولون العرب 40 نقطة 6- مصر للمقاصة 40 نقطة 7- الإسماعيلي 37 نقطة 8- الإنتاج الحربي 35 نقطة 9- طلائع الجيش 34 نقطة 10- الاتحاد السكندري

وجاء ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز على هذا النحو:- 1- الزمالك 60 نقطة 2- بيراميدز 60 نقطة 3- الأهلى 58 نقطة 4- المصري البورسعيدي 46 نقطة 5- المقاولون العرب 40 نقطة 6- مصر للمقاصة 40 نقطة 7- الإسماعيلي 37 نقطة 8- الإنتاج الحربي 35 نقطة Advertisements 9- طلائع الجيش 34 نقطة 10- الاتحاد السكندري 32 نقطة 11- الجونة 32 نقطة 12- وادي دجلة 31 نقطة 13- سموحة 31 نقطة 14- بتروجت 31 نقطة 15- إنبي 30 نقطة 16- حرس الحدود 29 نقطة 17- الداخلية 26 نقطة 18- النجوم 25 نقطة ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره نادى الزمالك في مباراة من مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري.

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