شكرا لقرائتكم خبر عن «دياز» بعد الفوز على الأهلي: المنافسة على القمة لن تكون سهلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال المدير الفني الأرجنتيني لنادي بيراميدز، رامون دياز، إن المنافسة بين فريقه والأهلي والزمالك لن تكون سهلة على قمة الدوري الممتاز، عقب فوز فريقه على القلعة الحمراء بهدف للاشئ.
وأوضح، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «سنحاول الحفاظ على حظوظنا مباراة بمباراة وكل ما كسبنا مباراة كلما زادت حظوظنا في المنافسة مع فرق المقدمة
نحن نعرف أن المنافسة مع فريقين شرسين مثل الأهلي والزمالك لن تكون سهلة ولكننا سنستمر في القتال للحفاظ على حظوظنا في المنافسة على الدوري».
وأضاف: «كلمة أخيرة نتمنى أن تحضر جماهير للمباريات لأن مباريات من دون جمهور تختلف تمامًا عن بدون جمهور وكرة القدم رياضة جميلة نتمنى أن يكمل جمالها بحضور الجمهور»
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