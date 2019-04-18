شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين لاعبي الأهلي وبيراميدز عقب نهاية المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشبت مشادة بين لاعبي الأهلي وبيراميدز عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، على ملعب بتروسبورت وضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 للدوري الممتاز.

ودارت أزمة بين محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، وعمر جابر، ظهير أيمن بيراميدز، عقب نهاية المباراة، وتم تكسير زجاج ملعب المباراة، وتدخل أحمد فتحي، لاعب الأهلي، وتم تكسير زجاج الملعب أثناء المشادة بين اللاعبين.

ونجح بيراميدز في تحقيق فوز ثمين على الأهلي بهدف البرازيلي كينو في الدقيقة 13.