شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الوحيد بالدوري.. بيراميدز يقهر الأهلي ذهابًا وإيابًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من نظيره بيراميدز بهدف دون رد، مساء الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وبذلك كرر فريق بيراميدز فوزه على النادي الأهلي، ليصبح الفريق الأول بمسابقة الدوري الذي يستطيع قهر الأهلي ذهابا وإيابا.

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ففي مباراة الدور الأول، استطاع بيراميدز أن يهز شبك المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد فاروق وعبدالله السعيد، وجاء هدف كينو الذي سجله في مباراة الإياب ليقود فريقه لفوز مهم رفع رصيده إلى النقطة 60، بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 58.

وتراجع الأهلي بهذه الهزيمة للمركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز خلف الزمالك متصدر الترتيب وبيراميدز الثاني.

وتعد هذه الهزيمة الرابعة للأهلي خلال 26 مباراة خاضها ببطولة الدوري بالموسم الجاري.