شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الأهلي: «الباقين وراه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، على فوز فريقه على النادي الأهلي، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019.

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واستطاع بيراميدز الفوز على الأهلي بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي ماركوس كينو في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله.. بيراميدز أول الدوري، والباقين وراه».

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الزمالك، متصدر الترتيب، بينما الأهلي ثالثًا برصيد 58 نقطة.