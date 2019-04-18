شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يزاحم الزمالك في الصدارة.. والأهلي يتراجع للمركز الثالث بجدول الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح البرازيلي كينو في حسم مباراة فريقه بيراميدز أمام الأهلي المؤجلة من الأسبوع الـ 25 للدوري الممتاز، لصالح فريقه، بهدف أحرزه في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول سيطرة من الأهلي دون فاعلية على المرمى، إذ أهدر لاعبوه صالح جمعة وحسين الشحات وجيرالدو العديد من الفرص الخطرة أمام مرمى أحمد الشناوي، في المقابل كان بيراميدز أكثر فاعلية بعدما سجل كينو هدفًا في الدقيقة 14 من تصويبة مقوسة من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء سكنت المقص الأيسر للحارس محمد الشناوي.

وكاد بيراميدز أن يضيف الهدف الثاني بقدم ناصر منسي، الذي استقبل كرة داخل منطقة جزاء الأهلي سددها لترتطم بالقائم الأيسر لمحمد الشناوي قبل أن ترتد لكينو الذي سدد كرة زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

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وأتت أغرب فرص الشوط الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حين أهدر جيرالدو كرة لا تصدق من على بعد بضع ياردات من المرمى بعد استقباله لعرضية من على معلول وضعته وجهًا لوجه مع أحمد الشناوي، لكن الأنجولي وضعها بجوار القائم.

وفي الشوط الثاني، لجأ بيراميدز للتأمين الدفاعي وترك الكرة للأهلي، الذي كثرت بين لاعبيه التمريرات الخاطئة، وجاءت أخطر الكرات من جيرالدو، في الدقيقة 68، حين وجد الكرة أمامه على بعد ياردات قليلة من المرمى ليسددها ويخرجها أحمد الشناوي ببراعة لركلة ركنية.

وتعددت عرضيات النادي الأهلي داخل منطقة جزاء بيراميدز إلا أنها لم تجد لها متابعًا، فيما شهدت اللحظات الأخيرة من المباراة حالة توتر وعدد من الاشتباكات بين لاعبي الأهلي وبيراميدز.

ولم تسفر محاولات الأهلي عن شيء في ظل تراجع بيراميدز للدفاع وإغلاق صفوفه، مع تأمينها بإخراج كينو ودخول المدافع الدولي على جبر في الدقائق الأخيرة، ليعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز بيراميدز بهدف للاشيء ليصعد ويتقاسم الصدارة مع الزمالك برصيد 60 نقطة، فيما يحتل الأخير المركز الأول بفارق الأهداف، بينما تراجع الأهلي للمركز الثالث بعد توقف رصيده عند 58 نقطة.