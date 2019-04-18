شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو وأزارو يهدران الفرص الأقرب لإحراز هدف التعادل للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل جيرالدو إهدار الفرص أمام مرمى أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، في المواجهة التي تجمع الفريقين في الجولة 25 من الدوري الممتاز.

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ففي الدقيقة 66 لعب على معلول عرضية فشل عمر جابر في تشتيتها لتصل إلى جيرالدو ليضيع هدف التعادل في الفرصة الأخطر على مرمى بيراميدز

وكان قد أهدر جيرالدو فرصة محققة في الشوط الأول أمام مرمى شبه خال من حارسه.

كما تبارى المغربي وليد أزارو في ضياع الفرص هو الآخر في تألق واضح لأحمد الشناوي.