شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» و«ميسى» يتصدران أغلفة الصحف الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى إلى تألقه بعدما رفع عدد أهدافه مع الريدز فى دورى أبطال أوروبا إلى 14 هدفا ليواصل مطاردة ستيفن جيرارد، أيقونة ليفربول، وذلك بعدما سجل هدفا ضد بورتو.

ووصل محمد صلاح لهدفه رقم 14 فى دورى أبطال أوروبا مع ليفربول، لا يسبقه فقط سوى ستيفين جيرارد الذى سجل 21 هدفا. يعد كريستيانو رونالدو وفيرمينو ومحمد صلاح هم من أسهموا بـ 20 هدفا أو أكثر فى دورى أبطال أوروبا منذ الموسم الماضى. رونالدو 26 هدفا، وفيرمينو 22 هدفا وصلاح 20 هدفا.

فى السياق نفسه، أبرزت الصحف الإسبانية المواجهة المرتقبة التى تجمع بين ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وبرشلونة الإسبانى فى نصف نهائى دورى ابطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدفاً وصنع آخر فى فوز ليفربول على بورتو البرتغالى بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التى جمعتهما أمس الأول، على ملعب «الدراجاو» فى «إياب» نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، ليتفوق «الريدز» فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 6 - 1.

وضرب ليفربول موعداً مع برشلونة الإسبانى فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، حيث تقام مباراة الذهاب فى الأول من مايو المقبل بملعب «كامب نو»، بينما يحتضن ملعب «أنفيلد» مباراة الإياب المحدد لها السابع من الشهر ذاته.

وتصدر الثنائى ليونيل ميسى ومحمد صلاح غلاف صحيفة «سبورت» وعنونت بـ «نصف نهائى عملاق»، وقالت الصحيفة إن مباراة ليفربول وبرشلونة ستشهد مواجهة رائعة تجمع بين ليونيل ميسى، أفضل هداف فى دوريات أوروبا الكبرى «بيج 5» هذا الموسم، ومحمد صلاح الذى عاد للتألق مع ليفربول وبات يتقاسم صدارة قائمة هدافى الدورى الانجليزى الممتاز «البريميرليج» برصيد 19 هدفاً مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى.

أما صحيفة «موندو ديبورتيفو» فعنونت بـ«نصف نهائى ملتهب»، مشيرة إلى أن مباراة ليفربول وبرشلونة ستشهد مواجهة ثنائية تجمع بين ليونيل ميسى ومحمد صلاح، ذلك الثنائى الذى تنافس على الفوز بجائزة «الحذاء الذهبى» الموسم الماضى والتى تمنح لهداف «بيج 5».

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية عن دخول محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، دائرة اهتمامات نادى يوفنتوس الإيطالى من جديد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وذكرت الصحيفة أن تغييرات واسعة ستشهدها تشكيلة يوفنتوس بعد الخروج من الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندى، وهو الخروج الذى أثار ردود أفعال غاضبة داخل قلعة «البيانكونيرى» وأبرزهم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

وأضافت الصحيفة أن التعاقد مع محمد صلاح هو الحلم الذى يسعى نادى يوفنتوس لتحقيقه، فيما يعتزم النادى الإيطالى الاستغناء عن خدمات الثلاثى دوجلاس كوستا، بيانيتش، ديبالا الصيف المقبل، مشيرة إلى أن صفقة محمد صلاح قد تكلف خزينة يوفنتوس نحو 180 مليون يورو.

وعنونت الصحيفة: «رونالدو غاضب.. انتظار التعزيزات.. محمد صلاح هو الحلم.. التفكير فى التعاقد مع زانيولو، كييزا، جواو فيليكس، دياز، أومتيتى.. والثلاثى دوجلاس كوستا، بيانيتش، ديبالا يرحل عن اليوفى».

كانت صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية قد كشفت فى مارس الماضى أن نادى يوفنتوس يرغب فى التعاقد مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى صفقة تبادلية مع نادى ليفربول الإنجليزى.

وذكرت الصحيفة أن فابيو باراتيتشى، المدير الرياضى لنادى يوفنتوس، يخطط للتعاقد مع محمد صلاح بجانب الاستغناء عن خدمات المهاجم الأرجنتينى باولو ديبالا لصفوف ليفربول، مشيرة إلى أن فابيو باراتيتشى مهتم بضم محمد صلاح بسبب خبرته الكبيرة فى إيطاليا مع فيورنتينا وروما، فضلاً عن صغر سنه 26 عاماً.

وأضافت الصحيفة أن نادى يوفنتوس يسعى للتعاقد مع جناح بمواصفات اللاعب الهداف لمساندة كريستيانو رونالدو فى خط الهجوم، حيث ترى إدارة يوفنتوس أن محمد صلاح يضم تلك المواصفات.

وتحدثت الصحيفة فى ذلك الوقت عن أن باولو ديبالا سيكون خارج حسابات يوفنتوس الموسم المقبل حتى فى حال رحيل ماسيمليانو أليجرى عن تدريب «البيانكونيرى» الصيف المقبل، فى ظل تراجع دور اللاعب الأرجنتينى منذ التعاقد مع كريستيانو رونالدو، بجانب تراجع معدلاته التهديفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس كان يسعى للتعاقد مع محمد صلاح بعد تألقه مع فيورنتينا، قبل أن ينجح روما فى خطف النجم المصرى، مشيرة إلى أن إدارة النادى الإيطالى تعتزم إبرام صفقات من العيار الثقيل الصيف المقبل.

من جانبه، كشف نادى ليفربول الإنجليزى عن قميص الفريق لموسم 2019 - 2020، وشارك محمد صلاح مع الغينى نابى كيتا والبرازيلى فيرمينو ومواطنه الحارس أليسون فى الكشف عن القميص الجديد للفريق.