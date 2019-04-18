شكرا لقرائتكم خبر عن مدربون «تحت الطلب» فى الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنباء واسعة ترددت خلال الأيام الماضية عن تفكير إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، فى الاستعانة بمدرب من أبناء النادى لخلافة الأوروجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى الحالى للفريق، عقب الخسارة المدوية على يد ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى بخماسية ووداع منافسات دورى أبطال إفريقيا، حيث عجز لاسارتى عن إرضاء طموحات الجماهير الحمراء فى حصد اللقب الإفريقى الغائب عن خزائن التتش فى السنوات الست الأخيرة، حيث تطرح إدارة النادى بعض الأسماء التى قد تقود الشياطين الحُمر حال تعثر الفريق فى أى مباراة قادمة محلياً.

Advertisements

ولم يختلف الحال كثيرًا فى نادى الزمالك والذى خرجت منه أنباء أيضًا حول تفكير الإدارة فى الاستعانة بـ«خالد جلال» المدير الفنى السابق للفريق فى منصب المدرب العام ضمن الجهاز الفنى مع كريستيان جروس، بل وهناك أنباء أخرى أكدت رغبة الإدارة فى تعيينه مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمدرب السويسرى وذلك بعد الخسارة أمام المصرى والتفريط فى صدارة الدورى الممتاز، قبل أن يعلن رئيس النادى مرتضى منصور استمرار السويسرى كريستان جروس فى منصبه مع الفريق.

ظاهرة «مدربون تحت الطلب» هى ظاهرة قديمة فى الكرة المصرية، حيث تلجأ العديد من إدارات أندية الدورى الممتاز فى أحيان كثيرة لمدربين بمثابة «منقذين» فى وقت الأزمات والتعثرات التى يتعرض لها الفريق خلال مشواره بالبطولات المختلفة، ومن أبرزهم الثنائى فتحى مبروك وعبدالعزيز عبدالشافى «زيزو» فى النادى الأهلى، والتى كانت تستعين بهما إدارة النادى دائمًا للقيام بدور الرجل الأول بالجهاز الفنى بشكل مؤقت عقب أى إخفاق للمدربين الأجانب مع الفريق الكروى.

وتقمص عدد من أبناء الزمالك شخصية «حلال العقد والأزمات» مع الفريق الكروى، حيث استعانت إدارة النادى بالعديد منهم بشكل مؤقت فى وقت تعثر الفريق ورحيل مدربيه، ومن أبرزهم، محمد صلاح والذى تقلد منصب المدرب المؤقت بالقلعة البيضاء مرات عديدة خاصة فى عهد مرتضى منصور، وأيضًا طارق يحيى أحد أبناء الزمالك المخلصين، الذين لبوا نداء القلعة البيضاء فى الأوقات الحرجة، وكذلك محمد حلمى واحد من أبرز مدربين الطوارئ بقلعة ميت عقبة والتى استعانت به إدارة النادى أكثر من مرة لتولى منصب الرجل الأول بالجهاز الفنى للفريق عقب رحيل المدربين الأجانب.