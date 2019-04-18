شكرا لقرائتكم خبر عن أُحد يطير إلى بطولة «سلة الأندية الخليجية» في المنامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086

غادرت بعثة نادي أُحد مساء اليوم (الخميس) إلى المنامة للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية الـ39 لكرة السلة، والتي ستُقام في البحرين خلال الفترة من 15 إلى 22 شعبان، وعلى رأس البعثة عضو الاتحاد السعودي لكرة السلة العميد مصطفى القبلي.

ويقع أُحد في المجموعة الأولى التي تضم الشارقة الإماراتي، والأهلي البحريني، والعربي القطري، فيما جاءت المجموعة الثانية لتضم المنامة البحريني، والسيب العماني، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، والشمال القطري.

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ويواجه أُحد الذي حقق خمسة ألقاب من البطولة نظيره الشارقة الإماراتي بطل النسخة السابقة يوم السبت القادم في تمام الساعة الثالثة عصراً، على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.

وتتأهل الأندية الحاصلة على أول ثلاثة مراكز في البطولة إلى الجولة الأولى من بطولة «الطريق إلى نهائي الثمانية - غرب آسيا»، والتي ستُقام في شهر رمضان القادم، والمؤهلة لكأس الأندية الآسيوية.

ورشَّح الاتحاد السعودي لكرة السلة، علي رويفد الصاعدي موفداً إعلامياً للبطولة.