شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التسلق والهايكنج يختتم دورة الإسعافات الأولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أقام الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج برنامج الإسعافات الأولية في المناطق الخلوية باستخدام الموارد الطبيعية في إسعاف الأشخاص المصابين، واشتمل البرنامج الذي يعتبر إحدى مبادرات الاتحاد لتطبيق المعايير العالمية للرحلات وتنظيمها على ثلاث دورات أقيمت في جدة والرياض، شارك فيها 38 متدربا، قدمها المدرب المعتمد في منظمة AWLS الأمريكية سيدار كولمان. وأكدت ياسمين قحطاني المدير التنفيذي للاتحاد أن الهدف وراء هذه المبادرة هو مطابقة المعايير العالمية والحرص على سلامة المشاركين ومرافقيهم في الرحلات البرية وأثناء ممارسة

أقام الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج برنامج الإسعافات الأولية في المناطق الخلوية باستخدام الموارد الطبيعية في إسعاف الأشخاص المصابين، واشتمل البرنامج الذي يعتبر إحدى مبادرات الاتحاد لتطبيق المعايير العالمية للرحلات وتنظيمها على ثلاث دورات أقيمت في جدة والرياض، شارك فيها 38 متدربا، قدمها المدرب المعتمد في منظمة AWLS الأمريكية سيدار كولمان. وأكدت ياسمين قحطاني المدير التنفيذي للاتحاد أن الهدف وراء هذه المبادرة هو مطابقة المعايير العالمية والحرص على سلامة المشاركين ومرافقيهم في الرحلات البرية وأثناء ممارسة الرياضة . مشيرة إلى أن الإصابات في الرحلات متنوعة وواردة مثل إصابات خلع الكتف ولدغات الأفاعي والكسور، مبينة أن وجود حقيبة الإسعافات الأولية والخبرة ضرورة لتجنب الحالات المتوقع حدوثها خاصة في الرحلات الطويلة. وأوضحت ياسمين أن هذه المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات التي يسعى الاتحاد للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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