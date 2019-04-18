جماهير النجم والهلال «إخوة»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) سادت أجواء جماهيرية رائعة في ملعب هزاع بن زايد، قبل انطلاق لقاء نهائي كأس زايد للأندية العربية، بين فريقي الهلال والنجم الساحلي التونسي الذي أقيم عصر اليوم الخميس، إذ توافدت أعداد كبيرة من جماهير الفريقين منذ وقتٍ مبكر، لحضور العرس العربي الكبير وسط أجواء أخوية مميزة، والتقطت جماهير الفريقين الصور التذكارية مع بعضها خارج الملعب، مما يعكس مدى قوة العلاقة بين الشعوب العربية، وهذا يعد أهم مكسب من هذه البطولة التي تهدف إلى محاربة التعصب الرياضي، وأن

سادت أجواء جماهيرية رائعة في ملعب هزاع بن زايد، قبل انطلاق لقاء نهائي كأس زايد للأندية العربية، بين فريقي الهلال والنجم الساحلي التونسي الذي أقيم عصر اليوم الخميس، إذ توافدت أعداد كبيرة من جماهير الفريقين منذ وقتٍ مبكر، لحضور العرس العربي الكبير وسط أجواء أخوية مميزة، والتقطت جماهير الفريقين الصور التذكارية مع بعضها خارج الملعب، مما يعكس مدى قوة العلاقة بين الشعوب العربية، وهذا يعد أهم مكسب من هذه البطولة التي تهدف إلى محاربة التعصب الرياضي، وأن الرياضة هي منافسة شريفة داخل الملعب فقط.

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