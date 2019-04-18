النجم التونسي « باهي » في سماء العرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد فريق النجم الساحلي التونسي بلقب النسخة الأولى للبطولة العربية لكرة القدم «كأس زايد» عقب فوزه المثير على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، في الوقت القاتل للمباراة النهائية التي جرت مساء أمس على ملعب هزاع بن زايد بإمارة العين الإماراتية، في حضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ.

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ساهمت الرعونة والعصبية في ضياع اللقب العربي من الهلال الذي كان قريبا منه، واتسمت المباراة بالإثارة والندية على مدار شوطيها، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسم الفريق التونسي المواجهة لمصلحته في النهاية.

وبادر اللاعب الجزائري كريم العريبي بالتسجيل للنجم في الدقيقة 30، لكن المحترف الفرنسي بافيتيمبي جوميس أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة الإماراتي محمد عبدالله بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد «فار».

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، فاجأ محمد المثناني الجميع بتسجيله هدف الفوز القاتل للنجم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليهدي الفريق التونسي لقبه الأول في البطولة.