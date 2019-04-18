شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلى القادمة بعد مواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى القادمة تلقى النادى الأهلى خسارة اليوم أمام بيراميدز فى الدورى المصرى الممتاز بهدف نظيف أحرزه البرازيلى كينو.

موعد مباراة الأهلى القادمة موعد مباراة الأهلى القادمة ويلتقى النادى الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى فى المواجهة التى ستجمعهما من مباريات الجولة المؤجلة للدورى من الجولة 19 والتى ستقام مساء يوم الخميس المقبل 25 إبريل الجارى. ويلتقى النادى الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى فى المواجهة التى ستجمعهما من مباريات الجولة المؤجلة للدورى من الجولة 19 والتى ستقام مساء يوم الخميس المقبل 25 إبريل الجارى.

موعد مباراة الاهلي القادمة موعد مباراة الأهلى القادمة ومن المقرر ان تقام المباراة بين الأهلى والمصرى على أرضية ملعب استاد السويس الذى يستضيف مواجهات الفريقين بعد غلق ملعب برج العرب للصيانة. ومن المقرر ان تقام المباراة بين الأهلى والمصرى على أرضية ملعب استاد السويس الذى يستضيف مواجهات الفريقين بعد غلق ملعب برج العرب للصيانة.

موعد مباراة الاهلي القادمة هدف كينو فى الأهلى وسجل البرازيلى كينو هدف الأهلى الوحيد فى المباراة بالدقيقة 14 من عمر اللقاء من لمسة فنية رائعة دخلت شباك محمد الشناوى بشكل مهارى جيد. وسجل البرازيلى كينو هدف الأهلى الوحيد فى المباراة بالدقيقة 14 من عمر اللقاء من لمسة فنية رائعة دخلت شباك محمد الشناوى بشكل مهارى جيد.

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