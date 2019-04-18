شكرا لقرائتكم الأهلي وبيراميدز.. الأحمر يهبط من المركز الأول للثالث فى 4 ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي وبيراميدز

قبل دقات الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس بدأت جولات الدورى المصرى المؤجلة بتصدر الأهلى لمركز ترتيب الدورى الدورى المصرى برصيد 58 نقطة بينما حل بيراميدز ثانيا برصيد 57 نقطة بفارق النقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث. الأهلي وبيراميدز وبعد انتهاء مواجهة الزمالك والإسماعيلى بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين تصدر أبناء ميت عقبة ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 60 نقطة وأصبح ترتيب الدورى الزمالك فى الصدارة ويليه الأهلى ثم بيراميدز. Advertisements ومع دقات الساعة الثامنة وانطلاق مواجهة الأهلى وبيراميدز ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز التى انتهت بفوز فريق بيراميدز بهدف دون رد ووصوله للنقطة 60 تربع على صدارة الدورى بفارق الاهداف عن الزمالك وهبوط الأهلى للمركز الثالث.

الأهلي وبيراميدز



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