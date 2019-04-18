شكرا لقرائتكم تعليق تركى آل الشيخ عن فوز بيراميدز على الأهلي؟ قلت وماحدش صدق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل تركى آل الشيخ رئيس نادي بيراميدز بفوز فريقه على حساب النادى الأهلى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وفاز بيراميدز على النادى الأهلي بهدف نظيف أحرزه البرازيلى كينو فى الدقيقة 14 من عمر المباراة.

تركي آل الشيخ وقال آل الشيخ: "اهدى هذا الفوز لوالدتي العزيزة ولكل من وقف معى فى الحق ... ان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ... كنت بقول من الأول وماحدش صدقنى". Advertisements موعد مباراة الأهلى القادمة أمام المصرى ويلتقى النادى الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى فى المواجهة التى ستجمعهما من مباريات الجولة المؤجلة للدورى من الجولة 19 والتى ستقام مساء يوم الخميس المقبل 25 إبريل الجارى. موعد مباراة الأهلى القادمة ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلى والمصرى على أرضية ملعب استاد السويس الذى يستضيف مواجهات الفريقين بعد غلق ملعب برج العرب للصيانة. هدف كينو فى الأهلى وسجل البرازيلى كينو هدف الأهلى الوحيد فى المباراة بالدقيقة 14 من عمر اللقاء من لمسة فنية رائعة دخلت شباك محمد الشناوى بشكل مهارى جيد. وسجل البرازيلى كينو هدف الأهلى الوحيد فى المباراة بالدقيقة 14 من عمر اللقاء من لمسة فنية رائعة دخلت شباك محمد الشناوى بشكل مهارى جيد.

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