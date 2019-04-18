بيراميدز يسقط الأهلى ويؤمن صدارة الدورى المصرى لصالح الزمالك...

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جدة - عمرو شويل فاز فريق بيراميدز بهدف نظيف على حساب نظيره النادي الأهلى فى المباراة التى جمعتهما اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

هدف كينو



سجل هدف المباراة وبيراميدز البرازيلى كينو من لمسية فنية رائعة فى الدقيقة 14 من عمر المباراة.

شهدت المباراة تفوق كامل تكتيكيًا لفريق بيراميدز وسط سيطرة كاملة للنادي الأهلى فى الشوط الثاني من المباراة.

جدول ترتيب الدورى بعد مباراة اليوم



بتلك النتيجة يصل بيراميدز للنقطة الستين بينما يتوقف النادي الأهلى عند النقطة 58 بالمركز الثالث فى الترتيب.

نهاية المباراة بفوز بيراميدز

89: 6 دقائق وقت بدل ضائع يحتسبهم الحكم.

88: انذار لعمرو السولية لمطالبته ضربة جزاء.

87: خروج كينو ونزول على جبر.

87: بيراميدز يلجأ الى التأمين الدفاعي فى نهاية المباراة.

86: عدم ودقة وقلة تركيز من جانب لاعبي الاهلي فى انهاء الهجمات.

84: خطأ لوليد أزارو بمنتصف الملعب واستمرار ضغط الاهلى.

81: محمد الشناوى يحصل على انذار للاعتداء على الفريق الطبى لبيراميدز.

79: الأهلى يستحوذ على الملعب بدون فعالية.

77: تسديدة قوية من جيرالدو بجوار مرمى احمد الشناوى.

76: الحكم يستدعى عمرو الميدانى ومروان محسن ويشهر البطاقة الصفراء لهما.

75: اشتباك بين عمرو الميدانى ووليد أزارو وايقاف المباراة.

73: نزول محمد فتحى بديلا لمحمد فاروق.

72: الأهلى يحاول بدون فعالية هجومية على المرمى.

69: عبد الله السعيد يقود هجمة لبيراميدز ويحصل على خطأ ضد حمدي فتحي.

68: عمر جابر يخطأ وجيرالدو يسدد والشناوى ينقذها ببراعة.

65: لعب تعاونى من الفريقين والحماسية تغلب على الأداء.

63: رأسية قوية من ناصر منسي ينقذها محمد الشناوى.

62: ركنية لبيراميدز من الجبهة اليمنى.

60: وليد أزارو يعترض على قرارات الحكم.

58: هجوم متتالى على مرمى الأهلى والشناوى يحفظ مرماه.

57: ضربة حرة مباشرة لبيراميدز على احمد فتحي من حدود منطقة الجزاء.

56: ضربة حرة مباشرة لعبد الله السعيد.

55: لعب تعاوني من بين الفريقين.

54: رأسية من أزارو تخرج بعيدة عن احمد الشناوى.

53: خطأ لصالح جيرالدو على حساب عمر جابر.

52: خطأ لعمرو السولية على حساب ناصر منسى.

50: لفتة مهارية من كينو بالجبهة اليسرى.

49: ركنية اولى للنادي الأهلى فى الشوط الثاني.

48: خطأ لوليد أزارو من منتصف الملعب.

46: انطلاق الشوط الثاني بضغط من الأهلى.

انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم بيراميدز بهدف نظيف أحرزه كينو فى الدقيقة 14.

جيرالدو يهدر انفراد بغرابة شديدة فى الدقيقة الثانية من الوقت بدئل الضائع.

45: الحكم يحتسب 5 دقائقوقت بدل ضائع.

43: هجمة خطيرة للأهلى ينقذها دفاع بيراميدز.

42: خروج حسام عاشور ونزول حمدي فتحي.

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42: سقوط كينو على الأرض مصابا.

40: ركنية جديدة للنادي الأهلى من الجبهة اليمنى.

39: الحكم يحذر رامون دياز من الاعتراض على القرارات ويهدد بالطرد.

38: عرضية رائعة من حسين الشحات لا تجد من يقابلها.

37: لمحة فنية رائعة من تراورى فى منتصف ملعب الأهلى.

36: سقوط احمد الشناوى على الأرض بداعي الاصابة.

35: ركنية جديدة للأهلى من الجبهة اليمنى تخرج لكرلة مرمى.

33: ضربة ركنية للأهلى من الجبهة اليسرى.

32: تسلل على على معلول من الجبهة اليسرى تفسد هجمة.

31: رأسية من أزارو ينقذها احمد الشناوى.

30: نصف ساعة والتقدم لبيراميدز بهدف لكينو فى الدقيقة 14 من عمر المباراة.

29: الأهلى يبدأ شن هجمة من الخلف.

27: سقوط ناصر منسى فى كرة مشتركة.

25: بيراميدز يستحوذ على الكرة فى الملعب.

24: وليد ازراو يفشل مجددا فى استلام كرة عرضية من صالح جمعه داخل منطقة جزاء بيراميدز.

23: انذار لجيرالدو الادعاء بوقوع داخل منطقة الجزاء.

21: عرضية من جيرالدو تصل للشناوى بسهولة.

20: خطأ على جيرالدو لصالح عمر جابر امام منطقة جزاء بيراميدز.

19: كينو يهدر الهدف الثاني لبيراميدز بغرابة شديدة.

18: لعب تعاونى من الفريقين.

17: وليد أزارو يفشل فى استقبال كرة انفراد بمرمى الشناوي.

15: الحكم يحذر أزارو وأحمد ايمن منصور بسبب المشادة.

14: الهدف الأول لبيراميدز يحرزه البرازيلي كينو.

13: انفراد لبيراميدز ينهيها الحكم للتسلل.

12: كعب من جيرالدو داخل منطقة الجزاء يصدها الشناوى.

11: كينو يصوب على مرمى الشناوى تذهب بطيئة.

10: بيراميدز يبدأ شن الهجمات عن طريق ناصر منسي.

09: انذار ثاني لأحمد ايمن منصور بسبب الاعتداء على عمرو السولية.

08: صالح جمعه ينفرد بمرمى الشناوى والحارس ينقذها.

06: توقف المباراة بسبب اعتراض لاعبي الاهلي على قرارات الحكم.

05: انذار لاحمد فتحي فى الدقيقة الخامسة من المباراة لعرقلة عمر جابر.

03: الأهلى يشن هجمة من جيرالدو.

01: بداية حماسية من الفريقين.

00: انطلاق المباراة.

بث مباشر مبارا الأهلى وبيراميدز لحظة بلحظة اليوم

بث مباشر مبارا الأهلى وبيراميدز لحظة بلحظة اليوم الخميس ويستقبل استاد السلام المباراة التي يسعى فيها الاهلى لتحقيق الفوز ليضمن ألبقاء في مقدمة الدوري بينما يدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الثاني وبفارق نقطة وحيدة عن النادي الاهلى ويأمل الفريق في المكسب كما فعل في لقاء الدور الاول .

بث مباشر مبارا الأهلى وبيراميدز لحظة بلحظة اليوم

بث مباشر مبارا الأهلى وبيراميدز لحظة بلحظة اليوم الخميس ومن المتوقع أن يدخل النادي الأهلي اللقاء تحت قيادة مدربه مارتن لاسارتي بالتشكيل الأتي : محمد الشناوي ، علي معلول ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، حسام عاشور، عمرو السولية ، جونيورأجايي ، ناصر ماهر ، جيرالدو ، وليد أزارو .

بث مباشر مبارا الأهلى وبيراميدز لحظة بلحظة اليوم

بث مباشر مبارا الأهلى وبيراميدز لحظة بلحظة اليوم الخميس وعلى الجهة الاخرى نتوقع أن يبدأ بيراميدز تحت قيادة مدربه رامون دياز اللقاء بالتشكيل كالتالي : أحمد ألشناوي ، أحمد أيمن منصور ، على جبر ، عمرو الميداني ، عمرجابر ، إريك تراوري ، نبيل دونجا ، بينافينتي ، عبدالله السعيد ، كينو ، ناصر مانسي .