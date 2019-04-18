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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الخميس 18-4-2019



ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الخميس 18-4-2019 شهد إقامة مباراتين هامتين ضمن مؤجلات الدورى المصرى حيث واجه الزمالك الإسماعيلى والتقى الاهلى مع بيراميدز.

ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الخميس 18-4-2019 شهد تربع بيراميدز على قمة ترتيب الدورى المصرى لأول مرة بالموسم الحالى برصيد 0 6 نقطة بينما حل الزمالك ثانيا بذات الرصيد من النقاط وجاء الأهلى فى المركز الثالث برصيد 57 نقطة.



ترتيب الدورى

ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى والزمالك يفوز على الإسماعيلى



ترتيب الدورى المصرى اليوم الخميس شهد فوز الزمالك على نظيره الإسماعيلى بهدفين دون رد ضمن مؤجلات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب الدورى المصرى شهد تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 37 فى المركز السابع بترتيب الدورى المصرى بعد الخسارة أمام الزمالك.

ترتيب الدورى المصرى وأوباما والسعيد يسجلان للزمالك



ترتيب الدورى المصرى وأوباما والسعيد يسجلان فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وأوباما وأمامهما إبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما دخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:"محمد فوزى فى حراسة المرمى، طارق طه ومحمد مجدى وباهر المحمدى وأحمد أيمن فى خط الدفاع، محمود متولى وإبراهيم عبد الخالق ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، وجيه عبد الحكيم وشيلونجو فى خط الهجوم".

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ترتيب الدورى المصرى وبيراميدز يفوز على الاهلى



ترتيب الدورى المصرى شهد فوز بيراميدز على الأهلى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب الدورى المصرى شهد وصول بيراميدز للنقطة 60 فى المركز الثانى بترتيب جدول الدورى المصرى.

ترتيب الدورى المصرى شهد تجمد رصيد النادى الاهلى عند النقطة 57 فى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى.

ترتيب الدورى المصرى والأهلى يهبط من المركز الأول للثالث فى 3 ساعات



ترتيب الدورى المصرى حيث قبل دقات الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس بدأت جولات الدورى المصرى بتصدر الأهلى لمركز ترتيب الدورى الدورى المصرى برصيد 58 نقطة بينما حل بيراميدز ثانيا برصيد 57 نقطة بفارق النقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

وبعد انتهاء مواجهة الزمالك والإسماعيلى بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين تصدر أبناء ميت عقبة ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 60 نقطة.

ومع دقات الساعة الثامنة وانطلاق مواجهة الأهلى وبيراميدز ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز التى انتهت بفوز فريق بيراميدز بهدف دون رد ووصوله للنقطة 60 وتربعه على صدارة الدورى بفارق الاهداف عن الزمالك وهبوط الأهلى للمركز الثالث.