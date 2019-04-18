شكرا لقرائتكم ثنائى الزمالك يحتفل بفوز بيراميدز على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل تامر عبد عبد الحميد "دونجا" وبشير التابعى ثنائى الزمالك السابق بفوز فريق بيراميدز على الأهلى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. ونشر تامر عيد الحميد صورة تجمعه بزميله بسير التابعى بعد اللقاء مشير بإصبعه "السبابة" وهى نفس النتيجة التى خسر بها الأحمر مواجهة بيراميدز. تربع بيراميدز على قمة ترتيب الدورى المصرى لأول مرة بالموسم الحالى برصيد60 نقطة بينما حل الزمالك ثانيا بذات الرصيد من النقاط وجاء الأهلى فى المركز الثالث برصيد 57 نقطة

بيبو وتامر

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