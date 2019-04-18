شكرا لقرائتكم خناقة شوارع بين لاعبى الأهلي وبيراميدز.. صور وفيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي وبيراميدز

شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز نشوب خناقة شوارع بين لاعبى الفريقين فى الممر المؤدى لغرف خلع الملابس بعد انتهاء المباراة مباشرة.

الأهلي وبيراميدز Advertisements وفاز بيراميدز على الأهلى بهدف وحيد أحرز البرازيلى كينو ليتوقف قطار انتصارات الفريق الأحمر على صعيد الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وبيراميدز خناقة بين لاعبي الأهلي وبيراميدز

وبدأت خناقة لاعبى الأهلي وبيراميدز بعد مشادة حامية جمعت بين على جبر مدافع بيراميدز وصالح جمعه لاعب الأهلي ليتطور الأمر لخناقة كبيرة بين لاعبي الفريقين.

الأهلي وبيراميدز

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