شكرا لقرائتكم عمر جابر وعبد الله السعيد يحتفلان بالفوز على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل عمر جابر وعبد الله السعيد ثنائى بيراميدز بالفوز الذى حققه فريقهم على الأهلى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ونشر جابر صورة مع السعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقا عليها "الحمد لله".

تربع بيراميدز على قمة ترتيب الدورى المصرى لأول مرة بالموسم الحالى برصيد60 نقطة بينما حل الزمالك ثانيا بذات الرصيد من النقاط وجاء الأهلى فى المركز الثالث برصيد 57 نقطة.



عمر جابر وعبد الله السعيد

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