شكرا لقرائتكم إيقاف شايع شراحيلي لمدة سنة كاملة بسبب المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، يوم الخميس، عن صدور قرار تأديبي ضد شايع شراحيلي، لاعب نادي القادسية، وإيقافه لمدة سنة كاملة لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات.

ونشرت اللجنة بيانا عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ذكرت خلاله: تقرر إيقاف اللاعب شايع شراحيلي عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ الإيقاف المؤقت في 11 مارس 2019.

وأضاف البيان: حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهليته.

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وأشارت اللجنة إلى أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوميا من تاريخه، وتم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي والدولي بخصوص الإجراء والعقوبة الصادرة بحق لاعب القادسية لاعتماد تنفيذها.

وأوضحت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن تاريخ الفحص كان عقب لقاء النصر والقادسية في السادس من فبراير الماضي، وتم إشعار شراحيلي في العاشر من مارس الماضي، وجرى الفحص في مختبر سويسرا للكشف عن المنشطات المعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والانتهاك تمثل في وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي أخذت من اللاعب.

وكشفت اللجنة عن أن المادة المحظورة التي كشفت عنها العينة تعتبر من المواد المحظورة رياضياً، وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.