شكرا لقرائتكم أحمد موسى: لم أقصد جماهير النصر باحتفالية الهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى النيجري أحمد موسى، مهاجم النصر، رغبته في توجيه رسالة إلى جماهير الفريق بعد احتفاله بهدفه الأول الذي سجله في مرمى الفتح، يوم الخميس.

وقام موسى "26 عاما" بوضع أصابعه في أذنيه بعدما أحرز الهدف الثاني للنصر في الفتح، خلال اللقاء الذي كسبه النصر بخماسية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أحمد موسى بعد اللقاء في تصريحات تلفزيونية: لم أقصد توجيه أي رسالة إلى الجماهير، وأنا سعيد فقط بتسجيل الهدف، وأشكر جماهير النصر لأنها دعمت الفريق في اللقاء، بعدما خسرنا في الجولة الماضية أمام الاتحاد، وتواجدهم في المباراة يعد أمرا عظيما.

وحول غيابه عن التهديف طيلة الفترة الماضية، أوضح: هذه هي كرة القدم.. أحيانا تنجح في التسجيل وفي فترات أخرى لا تحرز أي هدف، واللاعب يمكنه أن يغيب ويعود أيضا.