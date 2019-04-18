شكرا لقرائتكم لاكازيت يسجل ويؤكد تفوق أرسنال على نابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه يوم الخميس على نابولي الإيطالي 1- صفر، في إياب دور الثمانية للمسابقة.

واستفاد أرسنال من فوزه ذهابًا 2 - صفر، ليتأهل إلى المربع الذهبي بعد تفوقه 3 - صفر في مجموع المباراتين.

وسجل الفرنسي أليكسندر لاكازيت هدف مباراة اليوم الوحيد في الدقيقة 36 من ضربة حرة مباشرة.

ويلتقي أرسنال بفريق فالنسيا الإسباني في الدور قبل النهائي، حيث تقام مباراة الذهاب في لندن في الثاني من مايو المقبل، ومباراة العودة في التاسع من نفس الشهر.