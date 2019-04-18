شكرا لقرائتكم خبر عن "فريقنا خارج الخدمة"..غضب جماهير الأهلى بعد الخسارة من بيراميدز ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الحزن لدى جماهير النادى الأهلى، عقب خسارته اليوم من فريق بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس، باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدوري الممتاز.

عقب خسارة النادى الأهلى غردت جماهير المارد الأحمر على المستوى الفنى الذى ظهر الفريق خلال مواجهته اليوم مع بيراميدز، مطالبين بعلاج جذرى للتراجع وحالات اهدار الفرص وعقوبات قوية ضد اللاعبين والجهاز الفنى، حيث قال سعيد مقبول:"بلاش بقى نتلكك فى التحكيم أو أى حجة تانيه.. فريقنا أصبح خارج نطاق الخدمة، دى الحقيقة ولازم علاج جذرى!".



علاج جذرى

وغرد أحمد عماد، عبر هاشتاج "الأهلى – بيراميدز" الذى تصدر الأكثر تداولا فى مصر عبر تويتر:"اللعيبه بتضيع فرص متضيعش أبدا وبيعملوا غلطات فى ماتشات متتعملش أبدا من لاعب الأهلي مش شماعة يا جماعة تحطوها للمدرب ولا الخطيب وساعة ترفعوهم السما وساعة تنزلوهم الأرض فكروا بعقل بس شويه".



مغرد يتحدث حول إهدار الفرص خلال المباراة

وأضاف عمرو أحمد:"اتغلبتوا خمسه، قولنا معاكم، شجعناكم دعمناكم، ساندناكم، خرجتوا من أفريقيا، وقولنا وراكم يوم الخميس هتراضونا، هتعوضونا" وأما جه الخميس، خذلتونا، وكسرتونا وهتموتونا خلاص" وغرد أخر، قائلا :"الدوري صعب و لسه المشوار طويل ، لعيبة الزمالك رغم الصعوبات عندهم فرصة يعملوا موسم تاريخي . حتى لو خسرنا نقط لازم نقوم أسرع لان غيرنا هيخسر نقط و كتير . .الماتشات السهله هتغير كتير الماتشات الجايه".



عمرو: هتموتنا خلاص

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الدورى صعب والمشوار طويل

ووجه جلال، رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب، عبر تغريدته، قائلاً :"أحنا تعبنا بجد ايه اللى بيحصل فينا ده فين الأهلى فين الأهلى حرام عليكم أنا فى حياتى مشفتش الأهلى بشكل ده يا خطيب لازم لاسرتى يمشى ولازم عقوبات شديدة على لاعبين حرام عليكم جمهوركم عملو كل حاجه عشان خطركم لازم عقوبات ولازم لاسرتى يرحل".



جلال : لم أرى فى حياتى الأهلى مثل اليوم

وكتب إسلام:" أول مره أحس أنى مش واثق فى لاعيبه الأهلي أول مره أحس إن الأهلي مهزوم من لاعيبته قبل المنافس لاعيبه كتير متخاذلة لازم موقف من مجلس الإدارة تجاه المدير الفني والاعيبة".



إسلام: أول مرة أحس أنى مش واثق فى اللعيبة

يذكر أنه قد أسقط بيراميدز فريق الاهلي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، وسجل هدف بيراميدز لاعبه البرازيلي كينو في الدقيقة 13 ، وبذلك كرر بيراميدز فوزه على الأهلي بعدما فاز عليه في الدور الأول بهدفين لهدف، وبتلك النتيجة يفقد الأهلى قمة الدوري حيث توقف رصيده عند 58 نقطة ويتراجع للمركز الثالث فيما صعد بيراميدز للمركز الثاني بـ60 نقطة وتبقي القمة للزمالك الذى فاز اليوم على الإسماعيلي بثنائية نظيفة ويعتلى الأبيض القمة بفارق الأهداف عن بيراميدز حيث يتساوي الفريقين في النقاط.