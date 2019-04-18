شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل يا أنجولى.. جيرالدو يرفض هدية معلول أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر الأنجولى جيرالدو صانع ألعاب الأهلى فرصة محققة للتعادل أمام بيراميدز بعد تمريرة رائعة له من التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس والعشرين بالدورى الممتاز.

ودخل الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:" محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، على معلول فى خط الدفاع، عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات وجيرالدو وصالح جمعة فى خط الوسط، وليد أزارو فى خط الهجوم".

فيما دخل بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كلا من:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد ايمن منصور، رجب بكار، عمر جابر، عمرو ميداني فى خط الدفاع، نبيل عماد "دونجا"، محمد فاروق، كينو، عبدالله السعيد، إيريك تراورى فى خط الوسط، ناصر منسى فى خط الهجوم".

وكان بيراميدز قد تقدم عن طريق كينو بالهدف الأول فى الدقيقة 14 لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالحه أمام الأهلى.

























































































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