شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز اليوم الخميس 18 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الخميس 18/4/2019، مباراتين فى إطار مؤجلات مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه الأهلى نظيره بيراميدز ، واستضاف الإسماعيلى فريق الزمالك .

صور.. الزمالك يستعيد صدارة الدورى مؤقتاً بالتغلب على الإسماعيلى بثنائية نظيفة

تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثنائية نظيفة سجلها عمر السعيد ويوسف أوباما فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز.

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وجاء جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد مباراتى اليوم كالتالى: