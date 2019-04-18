شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كينو يلدغ ياسر إبراهيم بـ"كوبرى" فى مواجهة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر كينو مهاجم بيراميدز من ياسر إبراهيم مدافع الأهلى بـ"كوبرى"، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس والعشرين بالدورى الممتاز.

ودخل الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:" محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، على معلول فى خط الدفاع، عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات وجيرالدو وصالح جمعة فى خط الوسط، وليد أزارو فى خط الهجوم"، جاءت أولى تغييرات الأهلى فى الدقيقة 42 بنزول حمدى فتحى بدلا من حسام عاشور.

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فيما دخل بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كلا من:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد ايمن منصور، رجب بكار، عمر جابر، عمرو ميداني فى خط الدفاع، نبيل عماد "دونجا"، محمد فاروق، كينو، عبدالله السعيد، إيريك تراورى فى خط الوسط، ناصر منسى فى خط الهجوم".

كان الشوط الأول بين الأهلى وبيراميدز قد انتهى بتقدم الأخير بهدف دون رد عن طريق كينو سجله فى الدقيقة 14 .