شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 18 / 4 / 2019 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الخميس 18/4/2019، مباراتين فى إطار مؤجلات مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه الأهلى نظيره بيراميدز، واستضاف الإسماعيلى فريق الزمالك .

رايح جاى .. بيراميدز يُسقط الأهلي للمرة الثانية ويتصدر الدوري مع الزمالك

أسقط بيراميدز فريق الاهلي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدوري الممتاز

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صور.. الزمالك يستعيد صدارة الدورى مؤقتاً بالتغلب على الإسماعيلى بثنائية نظيفة

تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثنائية نظيفة سجلها عمر السعيد ويوسف أوباما فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز.