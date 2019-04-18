شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتغلب على الأهلى فى دورى سوبر السلة بفارق 27 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك على الأهلى، بنتيجة 81 / 54 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، فى ثالث مباريات قبل نهائى دورى السوبر best of 5.

وكانت أول جولتان بين الأهلى والزمالك قد شهدت فوز الفريق الأبيض بنتيجة 64/72 بينما المباراة الثانية فاز الفريق الأحمر 76/75 وفاز الفريق الأبيض فى ثالث مواجهة اليوم.

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ووفقا لنظام البطولة يلتقى الفريقان 5 مرات فى حالة فوز فريق فى أول 3 مباريات يتأهل إلى نهائى البطولة مباشرة، وحالة الفوز فى مباراة والخسارة فى مباراتين يتم اللجوء إلى مباراة رابعة وإذا تعادل الفريقان فى عدد مرات الفوز والخسارة تقام مباراة خامسة بينهما لحسم المتأهل.