شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يدفع بـ"أجاى" بدلا من الشحات أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى بالنيجيرى جونيور أجاى بدلا من حسين الشحات فى الدقيقة 57 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس والعشرين بالدورى الممتاز.

ودخل الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:" محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، على معلول فى خط الدفاع، عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات وجيرالدو وصالح جمعة فى خط الوسط، وليد أزارو فى خط الهجوم"، جاءت أولى تغييرات الأهلى فى الدقيقة 42 بنزول حمدى فتحى بدلا من حسام عاشور، يعد نزول أجاى ثانى تغيير للفريق الأحمر.

فيما دخل بيراميدز المباراة بتشكيل يضم كلا من:"أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أحمد ايمن منصور، رجب بكار، عمر جابر، عمرو ميداني فى خط الدفاع، نبيل عماد "دونجا"، محمد فاروق، كينو، عبدالله السعيد، إيريك تراورى فى خط الوسط، ناصر منسى فى خط الهجوم".

كان الشوط الأول بين الأهلى وبيراميدز قد انتهى بتقدم الأخير بهدف عن طريق كينو سجله فى الدقيقة 14 لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح بيراميدز أمام الأهلى.