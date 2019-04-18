سوبر كورة .. خناقة شوارع بين لاعبى الأهلى وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز نشوب خناقة شوارع بين لاعبى الفريقين فى الممر المؤدى لغرف خلع الملابس بعد انتهاء المباراة مباشرة. لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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