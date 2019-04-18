فيديو ..ملخص وأهداف الشوط الأول من مباراة الأهلى و بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وبيراميدز التى تجمعهما حالياً بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدوري الممتاز بتقدم بيراميدز عن طريق البرازيلي كينو في الدقيقة 13 .
ويضم تشكيل الاهلي ،كلاً من : محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، حسين الشحات ، وجيرالدو وصالح جمعة ، ووليد آزارو.
ويضم تشكيل بيراميدز، كلاً من : أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور ودونجا ومحمد فاروق ورجب بكار وناصر منسي وعمر جابر وعمرو ميداني وكينو وعبدالله السعيد وتراوري.
فرصة وليد أزاروا
فرصة ناصر منسى
فرصة جيرالدو
حكم المباراة
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