شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..ملخص وأهداف الشوط الأول من مباراة الأهلى و بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وبيراميدز التى تجمعهما حالياً بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدوري الممتاز بتقدم بيراميدز عن طريق البرازيلي كينو في الدقيقة 13 .

ويضم تشكيل الاهلي ،كلاً من : محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، حسين الشحات ، وجيرالدو وصالح جمعة ، ووليد آزارو.

ويضم تشكيل بيراميدز، كلاً من : أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور ودونجا ومحمد فاروق ورجب بكار وناصر منسي وعمر جابر وعمرو ميداني وكينو وعبدالله السعيد وتراوري.

هدف كينو فى الدقيقة 13 فرصة وليد أزاروا فرصة وليد أزاروا فرصة ناصر منسى فرصة ناصر منسى فرصة جيرالدو فرصة جيرالدو حكم المباراة حكم المباراة





















































































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